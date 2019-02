Een passagiersbus is vrijdagmiddag zwaar beschadigd na een ongeval op de A16. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Wel lijkt het er op dat de passagiersbus in botsing is gekomen met een vrachtwagen. Ook een personenauto liep ernstige schade op doordat de passagiersbus de achterkant aantikte. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeval.

De bus zat vol met jongeren. Zij zijn lopend naar de bijgelegen restaurants gegaan. Op de weg is door het ongeval drukte ontstaan.