Het Breepark heeft woensdag de laatste van 3500 zonnepalen geplaatst op het dak. De evenementenhal wordt daarmee volledig zelfvoorzienend.

Directeur Henri Martens en wethouder Greetje Bos hebben woensdag de symbolische handeling verricht.

Het zonnepark op net dak is van belang voor Breda, geeft wethouder Greetje Bos aan. "We willen als Breda iets eerder dan Europa co2-neutraal zijn, 2044 in plaats van 2050. Dat is een enorme opgave, maar kan ook een kans zijn."



De 3500 panelen wekken een miljoen kilowattuur op. "Daarmee is de totale energievraag van de hal verduurzaamd", aldus de leverancier."Dit systeem gaat 20 tot 30 jaar mee."