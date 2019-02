Het Stadskantoor van Breda aan de Claudius Prinsenlaan krijgt in maart 420 extra zonnepanelen op het dak. Dakbewerkers zijn momenteel bezig met het isoleren van het dak.

Het Stadskantoor in Breda bestaat uit drie delen. De bedoeling is dat de 420 extra zonnepanelen worden geplaatst op deel A van het Stadskantoor. Dit is het stuk van het Stadskantoor dat aan de Claudius Prinsenlaan ligt.

Op deel B van het Stadskantoor in Breda liggen al 402 zonnepanelen. Deel B is het tweede gebouw aan de achterkant bij het Chassépark.

Het derde gedeelte van het Stadskantoor is deel C. Dat is het gedeelte wat aan de begaande grond gevestigd is aan het gebouw van de Breda University of Applied Sciences (BUAS). Hier liggen momenteel 91 zonnepanelen.

Het totaal aantal zonnepanelen op het Stadskantoor komt door de komst van de 420 extra exemplaren op 913 panelen.

Zonnepanelen voorzien in 15 procent van elektriciteitsverbruik

Een woordvoerster van de gemeente vertelt dat met de zonnepanelen wordt voorzien in ongeveer 15 procent van de elektriciteit die het Stadskantoor verbruikt.

"Omdat de warmtevoorziening van het stadskantoor grotendeels draait op een warmtepomp is het elektriciteitsverbruik hoger dan bij verwarming met gas. De warmtepomp bespaart echter veel gas en is dus veel duurzamer, temeer omdat de gemeente de nog benodigde stroom volledig groen inkoopt."