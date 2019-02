De politie heeft woensdag in een woning in de Bredase straat Blokmoeren een hennepkwekerij met 250 planten aangetroffen. De twee bewoners, een man en een vrouw, zijn aangehouden.

De politie wilde donderdag - in verband met de privacy van de verdachten - niet vertellen wat de relatie is tussen de man en de vrouw. Ook is niet duidelijk hoe oud de verdachten zijn.

De politie deed de vondst in een slaapkamer van de woning in Blokmoeren nadat agenten informatie hadden ontvangen over de mogelijke aanwezigheid van hennep. Van wie die informatie afkomstig was, kond de politie niet vertellen.

De stroom in de woning bleek ook illegaal te zijn afgenomen.

De hennepplanten worden vernietigd en de recherche onderzoekt de zaak.