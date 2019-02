Burgemeester Paul Depla en Richard Burger, oprichter en Head of Operations bij Swapfiets openen donderdag de nieuwe winkel van Swapfiets in de Tolbrugstraat in Breda.

Anderhalf jaar na de lancering van het fietsabonnement in Breda, opent het bedrijf nu ook een winkel in het centrum. In Breda maken ongeveer 1.500 mensen gebruik van de dienst.

Klanten kunnen zich voor een bepaald bedrag aanmelden via de website en in ruil hiervoor krijgen ze een fiets met dubbel slot en diefstalverzekering. Vanaf donderdag kunnen zij ook terecht bij de fysieke winkel.

Martijn Geervliet, Adviseur Mobiliteit / Fiets - Verkeersveiligheid bij de gemeente Breda vertelt dat de komst van Swapfiets in de binnenstad van Breda aansluit bij de doelen van 076 Fietst.