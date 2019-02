De politie in Breda heeft zaterdagnacht om 3.32 uur een man aangehouden in de Smaragdstraat in Breda die voor overlast zorgde.

Hij is aangehouden zodat andere bewoners weer konden slapen.

De man was een bekende van de politie, omdat hij al eerder voor overlast had gezorgd in de buurt. De politie heeft zijn geluidsapparatuur ook in beslag genomen.