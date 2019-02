Een betonverstevigingsbedrijf is vrijdagochtend begonnen met het stutten van zestig balkons aan het Planciusplein en in de Columbusstraat in wijk Heuvel in Breda. Bij proefboringen kwam onlangs aan het licht dat er sprake was van betonrot in de balkons.

Uit onderzoek bleek dat ongeveer 65 procent van de balkons niet meer aan de gestelde eisen voldoen. Vorige week kregen bewoners via de Vereniging van Eigenaren te horen dat er acuut ingegrepen moest worden om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Daarom is vrijdag een start gemaakt met het stempelen van de balkons. Bewoners mochten nog slechts in zeer beperkte mate gebruik maken van hun balkon en werd hen aangeraden om plantenbakken die zwaarder dan 50 kilogram wegen van het balkon te verwijderen.

Een woordvoerder van Reduck BV vertelt dat geprobeerd wordt om vrijdag zoveel mogelijk balkons te stempelen. Het bedrijf verwacht dat de werkzaamheden uiterlijk maandag klaar zijn.