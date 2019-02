Breda

Zestig balkons met betonrot in Heuvel worden verstevigd

Een betonverstevigingsbedrijf is vrijdagochtend begonnen met het stutten van zestig balkons aan het Planciusplein en in de Columbusstraat in wijk Heuvel in Breda. Bij proefboringen kwam onlangs aan het licht dat er sprake was van betonrot in de balkons.