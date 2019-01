De gemeente Breda gaat samen met bouwbedrijf Sprangers een haalbaarheidsstudie aan om tot een passende invulling te komen van de huidige kantoorpanden aan de Nijverheidssingel. De twee partijen tekenden daarvoor een overeenkomst.

"Afgesproken is dat we gaan kijken welke modellen passen op deze locatie en of behoud van panden mogelijk is. Anders moeten deze eerst worden gesloopt", vertelt ontwikkelingsmanager Lars Paantjens.

In de eerste helft van dit jaar gaat het bouwbedrijf verhuizen naar de nieuw aangekochte kantoorlocatie aan de Edisonstraat te Breda. In combinatie met de hoge woningbouwambitie van de gemeente Breda, die tussen 2018 en 2022 6000 woningen wil realiseren, is woningbouw hier een logische keuze.

De grove inschatting is dat er ongeveer tussen de 80 en 110 woningen worden gecreëerd.