Hulpverleners hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een jonge drenkeling gered uit het water in de haven van Breda. De jongen is hierna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

"Naar omstandigheden gaat het goed met de jongen", meldt de wijkagent. Hij is niet meer in medisch gevaar.

Het is niet bekend hoe de jongen in het water terecht is gekomen. De wijkagent heeft hem samen donderdagnacht samen met andere hulpverleners en omstanders met een lang touw uit het water getrokken. De jongen werd hierna gewikkeld in warmtedekens en naar het ziekenhuis gebracht.