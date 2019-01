Een 32-jarige man uit Breda is woensdag veroordeeld tot vier jaar celstraf voor mensenhandel. De rechtbank acht bewezen dat de Bredanaar tussen 2014 en 2018 vijf vrouwen probeerde te dwingen tot prostitutie of daadwerkelijk prostitueerde. Een van de vijf slachtoffers was minderjarig.

De man hanteerde hierbij meestal dezelfde werkwijze. De man benaderde jonge vrouwen via een website met het voorstel om seks te hebben tegen betaling en drong daarbij erg aan. Hij liet de vrouwen naaktfoto's sturen of had seks met ze en chanteerde ze vervolgens met foto's en filmpjes die hij hiervan maakte. Twee slachtoffers zwichtten hier niet voor, maar drie andere zagen zich gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen met klanten omdat anders de foto's of filmpjes op internet zouden komen. Het geld dat de vrouwen kregen moesten ze meestal onmiddellijk inleveren bij de Bredanaar. Tegenover het minderjarige slachtoffer dreigde hij met het sturen van de beelden naar haar familie en vrienden.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich hiermee schuldig gemaakt aan mensenhandel en pogingen tot mensenhandel. Ook heeft hij samen met een andere verdachte kinderporno gemaakt en verspreid door van het minderjarige meisje foto's te maken en deze op sekswebsites te zetten. Uit de verklaringen blijkt dat de man op wrede en meedogenloze wijze met de gevoelens van de slachtoffers speelde. De vrouwen hebben aangegeven ernstige psychische schade te hebben geleden.

Een tweede verdachte (34) kreeg 18 maanden celstraf. De officier van justitie eiste eerder gevangenisstraffen van respectievelijk 5,5 jaar en 30 maanden.