Bij de groenstrook op de Claudius Prinsenlaan in Breda is maandagochtend gesmolten teer op straat terechtgekomen.

Oorzaak hiervan is een lekkage in de stadsverwarming. Hierdoor is de isolatie die zich om de verwarmingsbuizen bevindt gaan smelten en loopt het teer de straat op. De temperatuur is 137 graden, daardoor is toezicht nodig om ervoor te waken dat het lek niet groter wordt.

De gemeente Breda heeft de hulpdiensten, waaronder de brandweer, ingeschakeld voor reparatiewerkzaamheden.