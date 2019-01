Het geplande appartementencomplex op de hoek van de Terheijdenstraat en de Haagweg krijgt 24 sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een overzicht dat wethouder Paul de Beer heeft gestuurd naar de gemeenteraad.

De Beer stuurde het overzicht naar aanleiding van een beeldvormende sessie in de raad over het bestemmingsplan van de Thes-locatie, zoals het terrein in de plannen heet. De huur van de 24 sociale huurwoningen zal maximaal 710 euro per maand worden.

Het complex bestaat naast sociale huurwoningen uit vijf appartementen die tussen de 710 euro en 925 euro gaan kosten, 46 appartementen tussen de 925 euro en 1.100 euro en 41 huizen boven de 1.100 euro. Van twee appartementen is de prijs nog niet vastgesteld.

De Thes-locatie is de plek waar tot een aantal jaar geleden de Albert Heijn en de Bric&Brac zaten. De Albert Heijn verhuist weer terug naar zijn oude plek. Of het pakketpunt ook mee verhuist, is nog niet duidelijk. "Gezien de bijzondere locatie en de omvang van de winkel is men nog aan het nadenken welk winkelconcept er gaat komen. Het is dus nog onduidelijk of het pakketpunt ook op de Thes-locatie wordt gevestigd", blijkt uit navraag van de ontwikkelaar bij Ahold.