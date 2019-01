De politie is op zoek naar mensen die getuige waren van een overval op een postbezorger in Bavel. De bezorger werd op 17 januari rond 10.30 uur beroofd op de Deken Dr. Dirckxweg. De dader nam postpakketten mee.

De bezorger reed zijn gebruikelijke route in een witte Volkswagen Caddy. Toen hij op de Dielishoek een pakket had bezorgd, werd er door een man op het raam aan de bijrijderszijde geklopt. Hij vroeg of de postbode de deur kon openen.

De verdachte stapte in de auto en bedreigde de chauffeur met vermoedelijk een stroomstootwapen. Hij zei vervolgens tegen de postbode dat hij weg moest rijden. Het slachtoffer stopte op de Deken Dr. Dirckxweg en wist daar te ontkomen.

Het slachtoffer rende naar een manege om hulp te vragen, waarna de politie is gealarmeerd. De politie trof de bus van de bezorger aan. Hierin lagen opengescheurde pakketten, waar de inhoud uit was meegenomen.

Bus werd mogelijk gevolgd

Het slachtoffer had tijdens de overval het idee dat zijn bus achtervolgd werd door een lichtgrijze Volkswagen Golf 7 met daarin drie mannen die allemaal een pet op hadden. Toen het slachtoffer wegrende om hulp te halen, zag hij eenzelfde auto in de richting van zijn busje rijden. Mogelijk had deze auto dan ook met de overval te maken.

De verdachte die bij de postbode in de auto stapte was een persoon met een getinte huidskleur, droeg een donker trainingspak en een rode pet met een klein Nike-logo. De politie zoekt getuigen van de overval en mensen die de Volkswagen Golf hebben zien rijden.