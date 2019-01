Met de oplevering en verhuur van 62 sociale huurappartementen aan de Nieuwe Inslag, is de realisatie van dit gebied in Brabantpark door woningcorporatie WonenBreburg voltooid. Donderdagmiddag werden de appartementen feestelijk in gebruik genomen.

Met een huurprijs van circa 600 euro per maand zijn de 62 sociale huurappartementen aan de Nieuwe Inslag onderdeel van de Taskforce Betaalbaar Wonen.

De twee- en driekamerappartementen (verdeeld over twee gebouwen) zijn door aannemer Huybregts Relou bovendien gasloos opgeleverd, dankzij de aansluiting op stadsverwarming.

Het gebied Lage Kant en Nieuwe Inslag is door WonenBreburg ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Breda en in goed overleg in het stedenbouwkundig plan opgenomen.

Gemeente wil meer van dit soort woningen bouwen

De gemeente wil nog meer van dit soort woningen gaan bouwen. Volgens Quaars is er een groot tekort aan sociale huur- en koopwoningen in Breda.

"Samen met partners in de stad zetten we hier onze schouders onder. Het is onze ambitie om 6.000 woningen op de teller erbij te hebben over vier jaar, waarvan 1.200 sociale huurwoningen", vertelt Quaars.

"Bouwen is daarin één, maar je wil natuurlijk ook dat de juiste woningen op de juiste plekken komen. Zodat het voor iedereen fantastisch wonen is in Breda. Deze nieuwe woningen leveren daar ook een mooie bijdrage aan."