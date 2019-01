Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt nadat meters op een motorkap werd meegesleurd nadat hij ingreep bij een fietsendiefstal aan de Ginnekenweg in Breda.

Het incident gebeurde rond 3.35 uur. Een vrouw zag vanuit haar woning dat twee mannen haar fiets en die van haar dochter in een voertuig probeerden te laden.

De vrouw rende naar buiten en trok de fietsen uit de stationwagen. Haar man probeerde te voorkomen dat de dieven wegreden door voor de auto te gaan staan. Hierna werd hij ongeveer twintig meter op de motorkap meegesleurd.

Dieven bieden gebruikte wagen mogelijk aan bij schadebedrijf

De auto reed weg in richting van de Parkstraat. Op camerabeelden is te zien dat het een lichtgrijze of zilverkleurige vijfdeurs stationwagen betreft.

De politie verwacht dat de dieven komende week de auto aanbieden bij een garage of schadebedrijf door het gat in het voorruit, dat het slachtoffer veroorzaakt heeft tijdens het wegrijden.

De politie houdt naar aanleiding van het incident een buurtonderzoek.