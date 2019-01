De Urban Trail keert na twee edities op 24 maart weer terug naar Breda. De trimronde die 2.200 lopers trekt, volgt een weg langs monumentale panden.

Het wordt volgens de organisatie een bijzondere editie. Een aantal bekende locaties, maar ook heel wat plekken die Bredanaren niet goed kennen zijn in het parcours opgenomen.

De eerste locaties zijn nu al bekend: Cross Jumps en Run2Day Breda. "We zijn ontzettend trots om ook dit jaar weer onderdeel van de KLM Urban Trail Breda te zijn", zegt Joan Artigas van Run2Day Breda.

De komende weken worden de andere locaties stap voor stap bekendgemaakt. De binnenstad van Breda vormt opnieuw het decor van dit spectaculaire evenement.

Als hardloper of wandelaar krijg je de mogelijkheid om te kiezen tussen een parcours van 5 km of 10 km. Het parcours van 5 km is een mooie gelegenheid voor beginnende lopers om ook mee te doen. Beide afstanden hebben dezelfde start- en finishlocatie. Deelnemers kunnen op het parcours bij de splitsing kiezen of ze voor de 5 km of de 10 km gaan