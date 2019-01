Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen geëist van negen en zes jaar tegen twee mannen die bijdroegen aan de invoer van 3.800 kilo cocaïne.

De twee verdachten zijn een 41-jarige chauffeur uit Roosendaal en een 57-jarige man uit Oosterhout.

Volgens de officier van justitie hebben de mannen een "wezenlijke bijdrage" geleverd aan de invoer van de drugs.

Tegen de man uit Roosendaal is negen jaar cel geëist. De chauffeur verklaarde op de hoogte te zijn van de cocaïne in zijn vrachtwagen. Over de hoeveelheid zei hij niets te weten.

De 57-jarige verdachte stelde een loods ter beschikking. Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden of hij wist van de drugs in zijn loods, vandaar dat zijn straf lager uitviel.

Justitie heeft niet kunnen achterhalen wie er achter de drugssmokkel zit.

Vondst onderschept in september 2017

De lading cocaïne werd op 17 september 2017 onderschept in de haven van Antwerpen. De zeecontainer kwam uit Colombia en was geladen met bananen.

Bij een douanecontrole in de haven van Antwerpen, bleek dat die bananen alleen maar een dekmantel waren. De recherche greep in nadat de zeecontainer was afgeleverd op een adres in Breda.

De vondst was met een straatwaarde van ongeveer honderd miljoen euro een van de grootste cocaïnevangsten ooit.