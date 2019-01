Het televisieprogramma Opsporing Verzocht gaat dinsdagavond aandacht besteden aan een dodelijke steekpartij die 4 november vorig jaar plaatsvond op de Adriaan van Bergenstraat in Breda. Hierbij kwam een 23-jarige man om het leven.

Het incident gebeurde rond 4.05 uur. Op camerabeelden is te zien hoe er een opstoot ontstaat tussen twee mannen. Een van de mannen lijkt bewust tegen de ander op te lopen. Er wordt een klap uitgedeeld, waarna de ruzie gesust wordt door twee vrouwen.

Op de beelden zijn ook twee rennende mannen te zien, waarna de verdachte kort in beeld komt. De politie wil graag weten of er iets is voorgevallen tussen hen en de verdachte.

Vervolgens liep de verdachte naar een witte taxi op een taxistandplaats. Hij voerde een gesprek met de bestuurder.

Daarna liep de verdachte naar een andere taxi. Op dat moment kwamen er een aantal personen aanlopen, waarvan een het eerdere slachtoffer is van de mishandeling. Volgens getuigen is het 23-jarige slachtoffer hierna neergestoken.

Na de fatale steekpartij raakte de verdachte nog in gesprek met de inzittenden van een witte Fiat 500.

Agenten hebben eerder al een 36-jarige man uit Breda aangehouden. De politie komt alsnog graag in contact met of ontvangt meer informatie over de twee rennende mannen, de twee vrouwen die de opstoot probeerden te sussen, de chauffeur van de witte taxibus en de inzittenden van de witte fiat 500.