De gemeente Breda gaat in gesprek met de initiatiefnemers van de fietscrossbaan in Teteringen over mogelijke alternatieve financiering van de baan.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen de van VVD over het initiatief. Het aanleggen van de baan blijkt 33.000 euro te kosten, veel meer dan het eerste geraamde bedrag van 7.500 euro.

Die extra kosten liggen aan de inmiddels gevonden geschikte locatie. "Het terrein ligt in een ecologische zone en heeft een open structuur", schrijft het college.

Hierdoor moeten passende maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, daar de plek aan een doorgaande weg ligt.

Verschillende locaties besproken afgelopen maanden

De afgelopen maanden zijn verschillende varianten en locaties besproken, meldt het college. Uiteraard zijn wij alsnog bereid te kijken naar de kansen en mogelijkheden die voorbij komen om toch de baan te realiseren. Zonder daarbij verwachtingen te scheppen."

"In overleg met de initiatiefnemers gaan wij dan ook nader in gesprek over mogelijke extra financiering door bijvoorbeeld crowdfunding."