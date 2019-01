De politie heeft donderdag onderzoek gedaan in de internationale trein die vanuit Antwerpen op station Breda aankwam vanwege een verdachte situatie. Het onderzoek was rond 18.55 uur afgerond, want er bleek niets aan de hand te zijn.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de politie om 17.30 uur een melding vanuit de trein kreeg dat er een verdachte situatie plaatsvond. Een passagier in de trein had een gesprek beluisterd van twee mannen waarin mogelijk over explosieven gesproken werd. Daarop ontruimde de politie de trein.

De politie heeft met de mannen en melder gesproken, waarna bleek dat er niets aan de hand was. Daarna is station Breda weer vrijgegeven.