De traditionele Blueskroegentocht slaat de editie van 2019 over. De editie van dit jaar stond gepland voor het laatste weekend van januari.

Het bleek lastig om voor deze 23e editie een compleet programma te realiseren, laat voorzitter Jurgen Blommaert van Stichting Rhythm & Blues (SRBB) weten. "We hadden te weinig aanmeldingen vanuit de horeca."

SRBB stuurde in december een mail met een aantal vragen. "Over wat ze willen uitgeven, wanneer ze een band zouden willen of wij iets moeten regel en of ze dat zelf doen", vertelt de bluesliefhebber. "Dat is natuurlijk ook een drukke periode."

Voor de editie van 2020 gaat SRBB het anders aanpakken. "Toch maar weer persoonlijk, zelf bij de kroegen langs, net als vroeger. We hebben misschien te veel vertrouwd op de mail en social media."

Ondanks dat er geen Blueskroegentocht is, staan er toch wel wat bands in Catch 22, Café le Petit en Café Bel Air op 25 en 26 januari.