Op de Trekpot in Breda heeft maandagavond een beroving en een steekpartij in een auto plaatsgevonden. Een man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde om 18.30 uur. Het slachtoffer is met de ambulance opgehaald en is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer zou een afspraak hebben gehad met de verdachte om "iets te verkopen", meldt de politie. Ze spraken af in een auto bij de Trekpot. Toen werd het slachtoffer met een mes gestoken en beroofd.

Het slachtoffer is naar een bedrijf in de buurt gegaan om de hulpdiensten te waarschuwen.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt en wat het profiel is van de dader. De verdachte is te voet gevlucht.

De politie onderzoekt het incident en heeft de omgeving van de auto ruim afgezet. Vanaf het fietspad aan de Crogtdijk tot aan de Trekpot is een plaats-delict gemaakt. De politie verhoort getuigen.