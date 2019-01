De jaarlijkse inzamelingen en verbrandingen van kerstbomen in Breda zijn op woensdag 9 januari, zaterdag 12 januari en zondag 13 januari.

De inzameling van de kerstbomen is op vijftien plaatsen in de stad. Op negen van die plaatsen is alleen een inzameling. Op de zes andere plekken is ook verbranding van de bomen.

Kinderen krijgen voor elke ingeleverde kerstboom een lot. De kerstbomen kunnen een uur voor de verbranding of een half uur voor de inzameling op punten in de wijk worden ingeleverd. Na afloop van de verbranding of inzameling krijgen de kinderen iets lekkers als ze hun lot inleveren.

Inzamelingen

woensdag 9 januari, 14.30 uur bij Brabantpark/Heusenhout, voetbalveldje Gastakker/Voorvang, bij Bijvang

woensdag 9 januari, 14.30 uur bij Zandberg: J.W.Frisolaan, voetbalveldje achter Marijke Meustraat

zaterdag 12 januari, 12.30 uur bij IJpelaar/Overakker, veldje Twikkelstraat/ Rijnauwenstraat

zaterdag 12 januari, 14.30 uur bij Blauwe Kei, veldje Noutenhof

zaterdag 12 januari, 14.30 uur bij Boeimeer, Boeimeerlaan bij nummer 34, inzamelen in de cirkel

zondag 13 januari, 12.30 uur bij Sportpark, veldje hoek Piet Avontuurstraat/ Olympiastraat

zondag 13 januari, 12.30 uur bij Effen, parkeerterrein naast de kerk

zondag 13 januari, 14.30 uur bij Princenhage, Haagse Markt

zondag 13 januari, 14.30 uur bij Belcrum, Pastoor Pottersplein, Buurthuis Belcrum

Verbrandingen

woensdag 9 januari, 18.00 uur bij Ulvenhout, veldje hoek Sulkerpad/ Markdal, bij Mgr, van Hooydonkstraat

woensdag 9 januari, 18.00 uur bij Kievietsloop, hoek Somerweide/ Moerenpad, bij gebouw scouting

zaterdag 12 januari, 18.00 uur bij Teteringen/Waterdonken, parkeerplaats Willem Alexanderplein

zaterdag 12 januari, 18.00 uur bij Ginneken, Schoolakkerplein

zondag 13 januari, 18.00 uur bij Prinsenbeek, Markt

zondag 13 januari, 18.00 uur bij Bavel, evenementenplein

Kerstbomen die niet naar de inzameling of verbranding gaan, kunnen op de inzameldag naast de gft container worden gezet. Bij ondergrondse containers kunnen de kerstbomen naar de gft-zuil worden gezet. Als de container binnen staat, mag de kerstboom bij gft-containers in de wijk.