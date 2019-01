NAC gaat voorlopig geen extra tijdelijke tribunes bijbouwen aan de lange zijde. Afgelopen zomer zinspeelde de club op zo'n 900 extra plaatsen, mogelijk in de winterstop. Wel voerty NAC een nieuw ticketingsysteem in.

"Zoals eerder aangegeven is het best een lastig traject, aangezien het niet alleen maar gaat om het bijbouwen van tribunes, maar ook extra toiletgroepen, vluchtroutes en horecapunten", geeft een woordvoerder van de club .

NAC speelt sinds terugkeer in de eredivisie vrijwel elke thuiswedstrijd voor een uitverkocht huis. Qua bezoekersaantal is de Bredase club de vierde in het land, na Ajax, PSV en Feyenoord. Voor de lange termijn zinspeelde scheidend algemeen directeur Justin Goetzee al op een geheel nieuw stadion, dat beter aan de eisen van de tijd voldoet.

Om toch meer bezoekers te kunnen plezieren en meer omzet te realiseren gaat NAC binnenkort wel een nieuw ticketingsysteem lanceren samen met hoofdsponsor CM. "Gaandeweg de tweede seizoenshelft gaan we daar ook secundary ticketing aan toevoegen", aldus de woordvoerder.

Dat houdt in dat seizoenkaarthouders die een wedstrijd niet kunnen bezoeken, hun kaart kunnen aanbieden via dat platform. "De inkomsten van de verkoop van die kaart worden gedeeld tussen club en seizoenkaarthouder. Op die manier creëren we dus wel een nieuw verdienmodel."