De gemeente gaat 50.000 euro subsidie beschikbaar stellen voor een Bredase Makersregeling Cultuur. Individuele professionele makers van kunst en cultuur kunnen hiermee ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk.

Per aanvraag is maximaal 5000 euro beschikbaar. De subsidieaanvragen voor deze regeling worden inhoudelijk beoordeeld.

Met de speciale Makersregeling is extra ruimte voor het maakproces van een kunstenaar. Bestaande subsidieregelingen en fondsen in het culturele veld zijn vaak gericht op het eindproduct, zoals toneelvoorstelling of expositie.

Wethouder Marianne de Bie geeft aan dat de gemeente een goed cultureel basisklimaat wil creëren in Breda. "Daardoor ontstaan sterke netwerken en blijven makers graag in Breda en de regio. Nieuwe kunstenaars en cultuurmakers krijgen met deze regeling meer ruimte. Breda is zo een aantrekkelijke stad om kunst en cultuur te produceren."