De inwoners van Breda hebben het nieuwe jaar ingeluid. Er vonden enkele incidenten plaats in de stad.

Zeker een persoon is gewond geraakt na een steekpartij. Het slachtoffer zou zijn gestoken op de Tramsingel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden.

Toen de politie onderzoek deed naar de steekpartij, reed een dronken automobilist op ze in. De agenten zagen dat een auto zonder te remmen op hen af kwam rijden. Ze moesten opzij springen.

De 34-jarige bestuurder uit Breda reed door het afzetlint en gooide het stuur om. Hij raakte twee geparkeerde auto’s van burgers. Er is niemand gewond geraakt.

Een uur later zijn twee verdachten aangehouden en enkele bebloede messen die in een woning lagen in beslag genomen. Er is een slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd.

Verder raakten op maandagavond een aantal kinderen gewond door vuurwerk.

Vorige jaarwisseling rustig verlopen

De jaarwisseling van 2017/2018 was ook/wel rustig verlopen in de stad. Er vonden destijds enkele incidenten plaats in Breda. De brandweer rukte wel meerdere keren uit, onder andere voor een brand bij een woning en in een schuurtje.

Ook moest een complex aan de Oranjeboomstraat gelucht worden nadat vuurwerk in de hal terecht was gekomen.