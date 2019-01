Breda

Geen mogelijkheden voor verbeteren verkeersveiligheid bij De Fontein Breda

De verkeersveiligheid rondom basisschool De Fontein in Geeren-Zuid is volgens het college van B&W niet in het geding. "De verkeerssituatie ter plaatse is niet meer of minder veilig dan vergelijkbare schoollocaties”, laat het college na vragen van de PvdA weten.