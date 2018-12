De verkeersveiligheid rondom basisschool De Fontein in Geeren-Zuid is volgens het college van B&W niet in het geding. "De verkeerssituatie ter plaatse is niet meer of minder veilig dan vergelijkbare schoollocaties”, laat het college na vragen van de PvdA weten.

PvdA-burgerraadslid Younes Nahnahi vroeg eerder aandacht voor de verkeersveiligheid rond de school die volgens hem aan een drukke straat ligt met veel auto's die vaak hard rijden. Het college geeft echter aan dat de locatie niet bekendstaat als een kindonvriendelijke oversteekplaats. "Uiteraard is het in de ochtend en middag heel kort druk en soms wellicht chaotisch."

Wel is er gekeken naar eventuele maatregelen ter verbetering, maar dat bleek niet mogelijk. Een zebrapad is niet realiseerbaar door onder meer de aanwezige bushaltes. "Aanleggen in de buurt hiervan zorgt er juist voor dat kinderen tijdens het oversteken nog minder zichtbaar zijn.” Het vervangen van de aanwezige drempelkussens door een drempel over de gehele breedte van de straat 'wordt niet gedragen door de busmaatschappij’.

Een oplossing vanuit De Fontein in de vorm van verkeersbrigadiers komt er ook niet. “De school heeft helaas afwijzend gereageerd op dit voorstel”, schrijft het college.