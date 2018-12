In een huis aan de Wethouder van Haperenstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een hennepkwekerij met 300 planten aangetroffen. Agenten gingen naar het huis toe na een melding over een verwarde man.

De politie kreeg om 0.45 uur een melding dat een bewoner aan de Wethouder van Haperenstraat een verwarde indruk maakte. Hij had een ruit aan de voorkant van zijn huis vernield. Toen agenten de man buiten aanspraken, riep hij iets over een kwekerij in de woning.

Agenten zijn in de woning gaan kijken en vonden daar op een van de slaapkamers en op zolder een hennepkwekerij. Ook werd er stroom afgetapt.

De bewoner is aangehouden en de plantage is geruimd.