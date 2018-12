De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.20 uur op de Valveeken in Prinsenbeek een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

De man wordt verdacht van poging inbraak in een auto. Een 25-jarige vrouw uit Waalwijk die in de auto van de verdachte zat te wachten is ook gearresteerd. Zij wordt verdacht van medeplichtigheid.

Een buurtbewoner en haar man zagen rond 2.00 uur vanuit de woonkamer een auto langzaam voorbij rijden. De auto parkeerde, waarna een man uitstapte. De man haalde daarna iets in uit zijn auto en liep naar een geparkeerde werkbus in de straat. De getuigen belden vervolgens de eigenaar van de bestelbus.

De eigenaar van de bus belde de politie en zag dat de verdachte aan de schuifdeur trok en met een voorwerp naar binnen stak. Agenten konden de verdachte bij de bestelbus aanhouden. Bij de bus lagen een krik en een schroevendraaier.