Van een nieuw gerechtsgebouw tot het afgelaste scholierengala in de binnenstad: dit waren de belangrijkste gebeurtenissen in Breda in 2018.

Dode man gevonden in flat

Begin januari heeft een agent in Breda een schot gelost richting twee verdachten bij een flat op de Roeselarestraat. De verdachten vielen of sprongen vervolgens van de flat af. Na het incident werd in de flatwoning het lichaam van een 25-jarige man aangetroffen die door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het is nog onbekend of de twee verdachten na het schot van de flat zijn gevallen of gesprongen. Door de val of sprong zijn beide mannen zwaargewond geraakt. Een van hen kwam op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat.

De overleden man was zeer waarschijnlijk een van de daders van een gewelddadige overval in Bladel in 2017. Bij de woningoverval raakte de 78-jarige bewoner zwaargewond.

Scholierengala beeindigd

Begin december heeft de burgemeester van Breda een scholierengala in de binnenstad bij de Graanbeurs beëindigd. Te veel leerlingen zouden beschonken zijn geweest en kwamen in het gedrang. Twee mensen zijn door de drukte onwel geworden.

Depla maakte een einde aan het feest, "omdat er kinderen in verdrukking zijn geraakt en er te veel kinderen beschonken zijn". Burgemeester Depla plaatste zijn vraagtekens bij de dag van het feest en het toezicht op het alcoholgebruik.

In een gezamenlijke verklaring boden Stichting Scholieren Gala Breda en de Graanbeurs hun excuses aan. "Wij vinden het ontzettend ellendig en balen er enorm van dat de burgemeester maandagavond het SGB Gala heeft afgeblazen. Jonge enthousiaste feestgangers is hierdoor een mooie avond ontzegd."

Schietpartij Sandenburgstraat

De politie startte in april van dit jaar een groot onderzoek naar een schietincident in de Sandenburgstraat waarbij de 26-jarige Kaan Safranti om het leven kwam. Na de schietpartij zijn meerdere auto's met grote snelheid weggereden.

Safranti kwam op zondag 8 april om het leven bij een zogenaamde ripdeal in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Bij een ripdeal wordt een crimineel beroofd door een andere crimineel.

Begin mei heeft de politie ter hoogte van Gilze langs de A58 een automatisch vuurwapen aangetroffen in de berm. Mogelijk is het vuurwapen hier na de schietpartij gedumpt. Langs de A58 werden eerder ook al persoonlijke spullen van het slachtoffer aangetroffen. Er zijn nu in totaal zeven verdachten opgepakt.

Brand in friettent De Fer

Al bijna zestig jaar stond friettent De Fer op de hoek van het Dr. Jan Ingen Houszplein. In november is de Belgische frietkot gesloopt, nadat hij enkele weken daarvoor schade had opgelopen door een brand.

In eerste instantie leek de schade mee te vallen, maar uiteindelijk viel dit toch tegen. De tachtigjarige eigenaar besloot daarop ermee te stoppen. Het is onduidelijk wat er gaat geburen met de standplaats.

Opening nieuwe gerechtsgebouw Breda

Koning Willem-Alexander opende in september het nieuwe gerechtsgebouw van Breda. De koning onthulde het standbeeld van Vrouwe Justitia en woonde een zitting bij die werd nagespeeld door leerlingen uit de tweede klas van het Stedelijk Gymnasium van Breda.

Het nieuwe gerechtsgebouw van Breda was officieel al sinds 5 juni in gebruik. Een paar dagen later, op 8 juni, hebben twee daders nog vernielingen gepleegd in en rondom de parkeergarage naast het gerechtsgebouw.

Willekeurige voorbijganger neergestoken

Een 23-jarige man uit Dordrecht is in november bij een steekpartij in Breda om het leven gekomen. Volgens de politie ging het waarschijnlijk om een willekeurig slachtoffer. Alles zou daarop wijzen na het bestuderen van camerabeelden en het verhoren van enkele getuigen.

De politie heeft een 36-jarige Bredanaar aangehouden op verdenking van doodslag.

NAC-Willem II

Eind oktober braken er rellen uit tussen voetbalsupporters van de concurrerende verenigingen NAC en Willem II. Na de wedstrijd wilden supporters van beide voetbalclubs elkaar te lijf gaan. De beveiliging van NAC, de Mobiele Eenheid (ME) en de politie moesten tientallen voetbalsupporters uit elkaar halen.

Bij de rellen raakten twee agenten gewond. Zij werden door voetbalsupporters geslagen met broekriemen en kettingen.

Tot nu toe zijn er 24 verdachten aangehouden. Eind oktober liet de politie al weten dat zij verwachten in totaal twintig tot dertig personen aan te zullen houden.

Redhead Days ging toch door

De dertiende editie van Roodharigendag in Breda ging dit jaar toch door. De organisatie wilde eigenlijk dit jaar overslaan vanwege de zoektocht naar een mogelijke andere locatie, maar omdat een verzekeraar zich als grote internationale sponsor had aangemeld kon het evenement toch doorgaan.

Afgelopen jaren trok het evenement in Breda duizenden mensen uit binnen- en buitenland. Het hoogtepunt is de traditionele groepsfoto met roodharigen.

Inwoner Breda krijgt eerste genderneutrale paspoort

De 57-jarige Leonne Zeegers uit Breda kreeg in oktober als eerste Nederlandse inwoner een paspoort met een 'X' bij het geslacht.

Zeegers, die zich als intersekse persoon man noch vrouw voelt, spande een rechtszaak aan voor een genderneutraal paspoort. De rechter gaf de vijftiger afgelopen mei gelijk en daarom hoeft Zeegers niet langer als vrouw geregistreerd te staan.

Het kabinet is nu bezig met een wijziging van de wet. Het past in de tijdgeest, aldus staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

Piloot omgekomen na neerstorten sportvliegtuig Breda

In mei is een sportvliegtuig neergestort in de buurt van Breda International Airport in Bosschenhoofd. Hierbij kwam de 62-jarige piloot om het leven.

Het toestel stortte neer in een weiland aan de A58 en vloog daarna in brand. De hulpdiensten kwamen massaal in actie.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het vliegtuig kort na de start vanaf Breda International Airport in de problemen raakte en verongelukte. De oorzaak is nog steeds niet bekend

Boetes van 60.000 euro

Parkeerwachters in de gemeente Breda hebben in januari van dit jaar per ongeluk parkeerboetes van 6.200 euro uitgedeeld aan verschillende automobilisten. Bij het invoeren van een nieuw tarief werd een kommafout gemaakt.

Hierdoor kwam op de handcomputers van de parkeerwachters in plaats van 62,50 euro een bedrag van ruim zesduizend euro op de bon te staan.

De boetes werden kwijtgescholden en de automobilisten kregen een bloemetje van de gemeente.