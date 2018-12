Het Bredase stadsbestuur vindt het wenselijk dat boa's in de toekomst beschikken over een wapenstok. Het college sluit zich aan bij de lobby die gevoerd wordt vanuit de G40, een netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester Depla. De lobby vanuit de G40 is "in eerste instantie gericht op het feit dat de beslissing niet bij het Openbaar Ministerie moet liggen, maar bij de lokale driehoek."

Afgelopen zomer drong het college nog aan bij het OM op een snelle besluitvorming en inzet van extra geweldsmiddelen, naar aanleiding van incidenten rondom de Galderse Meren.

In juni liet het college daarnaast ook al weten dat zij de boa’s wilden uitrusten met een wapenstok als verdedigingsmiddel, na vragen van de VVD Breda.

Terughoudend gaven zij toen aan te zijn met het inzetten van pepperspray. Het argument daarvoor ligt bij de effecten van die wapens en de medische behandelingen die hiermee gepaard kunnen gaan.