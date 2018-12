De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een autobrand aan de Ginnekenweg in Breda. De wagen is net voor de stoplichten in brand gevlogen.

De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de gehele voorzijde van de wagen is uitgebrand. De inzittenden wisten op tijd uit de auto te komen. Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de brand, maar er wordt gedacht aan een technisch mankement.

De Wilhelminasingel was aan beide zijden afgezet door politie en handhavers van de gemeente Breda.