Boek & Cultuur Finale internationaal muziektheater- en operawedstrijd naar Rotterdam De finale van een grote internationale muziektheater- en operawedstrijd tussen producties van professionals zal voortaan in Nederland worden gehouden, tijdens de jaarlijkse Operadagen in mei in Rotterdam. Het gaat om de driejaarlijkse Music Theatre Now-competitie van het International Theatre Institute (ITI), dat is opgericht door UNESCO.