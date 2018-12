De bouw van de moskee aan de Vlaanderenstraat in Breda-Noord ligt stil. Dat is het gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter woensdag. Het gaat om een tijdelijke maatregel, aangevraagd door bezwaarmakers uit de buurt.

De rechter plaatst in zijn uitspraak vraagtekens bij de rechtmatigheid van het besluit voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee. Hij noemt het 'een zwaar gebrek' dat burgemeester en wethouders op een strook grond met de bestemming 'groen' een parkeerstrook en de nieuwbouw van de moskee toestaan.

De Turks Islamitische Stichting Breda kocht het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat een paar jaar geleden om er een Turks ontmoetingscentrum van te maken. De gebedsruimte zou eerst in het pand komen, later is besloten om de moskee ernaast te bouwen.

De bouw van de fundering van de dertig meter lange en bijna negen meter moskee is al gestart. Naast de moskee moet ook nog een negen meter hoge minaret komen.

De buurtbewoners zijn al langere tijd in verzet over de komst van de moskee. Ze voelen zich op het verkeerde been gezet, omdat zij vinden dat er pas later sprake was van de komst van een moskee.