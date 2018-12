De identiteit van een van de twee daders van een inbraak in restaurant Hemels aan de Wilhelminastraat, in april van dit jaar, is bij de politie bekend.

De dader is herkend naar aanleiding van een uitzending van het programma Bureau Brabant, waarin aandacht werd besteed aan de inbraak die plaatsvond op 26 april.

Eind april kwam de bedrijfsleider rond 9.00 uur het restaurant binnen. Zij zag dat er was ingebroken in het kantoor en er een kluis met inhoud was meegenomen.

Het kantoor bevindt zich aan de achterzijde van het pand, dat toen nog bereikbaar was vanaf de Wilhelminasingel. Een deel van een schutting werd door de daders plat gelegd, waarna ze bij het raam van het kantoor konden komen.

Het raam werd vernield om toegang tot het kantoor te krijgen. In de gestolen kluis lagen onder andere een tablet en wat contant geld.