De Hoge Raad heeft dinsdag de veroordelingen voor twee gewapende woningovervallen en een poging tot doodslag op een motoragenda in Breda in stand gehouden. Het drietal is daarmee definitief veroordeeld tot zestien, vijftien en zes en een half jaar gevangenisstraf.

De drie daders hebben in januari 2013 een overval gepleegd in een woning in Breda, waarbij ze een horloge hebben meegenomen. Twee van hen hebben vervolgens een motoragent in de borst gestoken met een scherp voorwerp, nadat de agent op de melding was afgekomen.

De tweede gewapende woningoverval vond plaats op 12 november 2012. Bij de overval werd onder andere geld, een handtas en een of meerdere horloges gestolen.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard.