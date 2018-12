Oud VVD-wethouder Alfred Arbouw is door de partij op de kieslijst geplaatst voor de Eerste Kamer. Dat heeft de partij dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Arbouw staat op de twaalfde plaats. Daarmee lijkt hij een kans te hebben op een plek in de Eerste Kamer. De VVD heeft op dit moment 13 zetels in de Eerste Kamer.

De Bredanaar was sinds 2002 gedurende meerdere periodes lid van het college namens de VVD. Hij was tot iets na de verkiezingen dit jaar wethouder in Breda. De laatste drie jaar was hij verantwoordelijk voor grote projecten in de stad, zoals Via Breda en het Havenkwartier.

Achtergrond bij defensie zou doorslag gegeven hebben voor selectie

Arbouw was ook in verschillende functies actief bij het Ministerie van Defensie. Met name zijn achtergrond bij defensie zou voor de samenstellers van de kieslijst de doorslag hebben gegeven.

De Eerste Kamer wordt na de Provinciale Staten-verkiezingen gekozen door de leden van de verschillende provinciale fracties. Bij de samenstelling van de lijst speelde de regionale achtergrond ook een rol.