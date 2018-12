Breda krijgt een kunstwerk van partnerstad Wroclaw uit Polen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding door de 1e Poolse pantserdivisie van Generaal Maczek. In de loop van volgend jaar verschijnt het op de hoek van de Claudius Prinsenlaan met de Wilhelminasingel.

Het kunstwerk is gemaakt door Tomasz Tomaszewski, een beeldhouwer uit Wroclaw. Het kunstwerk heeft de naam 'Pamiec', dat staat voor 'Herinnering'. Het verbeeldt het achtergebleven spoor van een Poolse Tank. Het kunstwerk wordt gevormd door uit steen gehakte sporen.

Het wordt aangebracht op het bestaande pad dat door enkele haagjes loopt. Straks kunnen voetgangers gewoon over het kunstwerk heen lopen.

Prijsvraag

De Poolse beeldhouwer won met zijn ontwerp de prijsvraag die Wroclaw in oktober uitschreef, om de viering van de bevrijding te symboliseren.

In het juryrapport staat het volgende: "De prijs is toegekend aan een kunstwerk dat op subtiele maar heldere wijze de geschiedenis van de bevrijding van Breda interpreteert. De minimalistische vorm is tegelijk een ondubbelzinnige verwijzing en een eerbetoon aan de bevrijders."

De stad Wroclaw heeft voor de realisatie van het kunstwerk een bedrag van 350.000 Zloty beschikbaar gesteld. Dat is ruim 80.000 euro. Gemeente Breda levert de fundering van het kunstwerk.

Eerder schonk Breda een kunstwerk aan Wroclaw. Dit was een Blind Walls-schildering van de Bredase kunstenaar Robin Nas/Zenk One. De schildering krijgt als thema de stedenband Breda en Wroclaw en wordt in het voorjaar van 2019 gerealiseerd in Polen.