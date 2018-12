De overvaller die donderdag in een horecazaak aan de Marksingel in Breda werd overmeesterd door bezoekers, had kort daarvoor een personeelslid van een ander café bedreigd met een vuurwapen.

Dat laat de politie vrijdag weten. De man had eerst wat gedronken in een horecazaak aan de Godevaert Montensstraat. Toen een personeelslid even naar de keuken liep, werd deze gewaarschuwd door een klant dat de man geld had gepakt uit de kassa en weg was gelopen.

Een ander personeelslid ging volgens achter de man aan, en trof hem aan in een café aan de Marksingel. Ze sprak hem aan en eiste het geld terug, waarop de man een vuurwapen trok en de vrouw bedreigde.

Hierop ontstond een worsteling en werd de man overmeesterd door cafébezoekers. Het vuurwapen werd hierbij uit zijn handen gepakt. Tijdens de worsteling werd de politie gealarmeerd, die die man omstreeks 15.30 uur aanhield.

De politie heeft het vuurwapen in beslag genomen en de man voor verhoor naar het politiebureau meegenomen. Het personeelslid heeft aangifte gedaan tegen de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.