De rechtbank in Breda heeft dinsdagmiddag de twee daders van een gewelddadige woningoverval in Ulvenhout in juni vorig jaar, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Tegen de twee mannen, die 22 en 25 jaar zijn en uit Breda komen, was twee weken geleden door het Openbaar Ministerie (OM) nog 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist.

De woningoverval in de Dorpsstraat in Ulvenhout vond plaats in de nacht van 17 op 18 juni 2017, waar op dat moment een echtpaar in afwachting was van de thuiskomst van hun kinderen.

Tips naar aanleiding van een item in het tv-programma Opsporing Verzocht hebben uiteindelijk naar de daders geleid. Het duo werd in oktober vorig jaar aangehouden.

Buitensporig geweld

De twee mannen drongen in juni vorig jaar de woning binnen. Eerst werd het echtpaar zeer hardhandig naar de grond gewerkt en daarna de kinderen, waarvan de jongste 13 jaar was.

De man werd door een van de twee daders met een honkbalknuppel de schedel ingeslagen en raakte hierdoor zwaargewond. HIj heeft aan het buitensporige geweld hersenletsel overgehouden en kan als gevolg hiervan niet meer werken.

De verdachten gingen er na de overval onder andere vandoor met goederen, gestolen pinpassen en een auto van de bewoners. Kort na de overval werd ook geprobeerd om met een van de gestolen passen geld op te nemen. Een zoektocht naar de daders leverde in eerste instantie niets op.

De verdachten zijn eerder veroordeeld voor vergelijkbare feiten en zaten beiden nog in een traject na jeugd tbs. Ze kennen elkaar vanuit de Justitiële Jeugdinstelling.