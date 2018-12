Zo'n 1.100 huishoudens in de wijk Biesdonk in Breda zaten dinsdagochtend tijdelijk zonder stroom door een stroomstoring. De stroomstoring ontstond kort voor 10.00 uur, inmiddels is de storing opgelost.

De storing werd rond 9.45 uur gemeld. Volgens woordvoerder Bob Winckels van Enexis hadden in eerste instantie 1.100 klanten geen stroom.

Rond 10.30 uur hadden 815 klanten nog geen elektriciteit. Kort voor 11.00 uur was de stroom overal weer terug. De oorzaak was kortsluiting in een kabel.