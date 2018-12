Mindervalide NAC-supporters kunnen met ingang van deze zondag bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse weer gebruik maken van de invalidenlift. Dat betekent dat de rolstoelers weer plaats kunnen nemen op de vertrouwde plekken.

"Daarmee komt een einde aan de ontstane situatie rondom de lift, die voor alle betrokken partijen te lang heeft geduurd", meldt NAC.

De kosten voor de nieuwe lift komen in eerste instantie voor rekening van NAC, dat daarmee een einde heeft gemaakt aan discussie over de financiële verantwoordelijkheid. De levertijd van de speciaal op maat gemaakte lift besloeg meer dan negen maanden. Ondanks verwoede pogingen, lukte het de club destijds niet om deze periode te verkorten."



Inmiddels is de verzwaarde hydraulisch aangedreven lift met een hefvermogen van zeker 1000 kg geplaatst. "De zogenaamde ramp die naar de lift leidt is tijdelijk en wordt gedurende de winterstop vervangen door een blijvende. Dit staat het gebruik van de lift echter niet in de weg. Daarmee is verzekerd dat iedereen vanaf NAC - Vitesse op een goede manier zijn of haar plaats op de tribune in kan nemen."



Naast dat de invalidenlift weer werkt, gaat NAC nog een aantal zaken doorvoeren om de toegankelijkheid van het Rat Verlegh Stadion voor minder valide supporters te vergroten.