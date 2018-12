De wijk Sportpark krijgt vanaf 2019 een rookvrije zone. Het Amphia Ziekenhuis, Avans Hogeschool en het Nassau College slaan daarvoor de handen ineen.

"Samen met het Amphia en Avans hebben wij de ambitie om hier een rookvrij gebied te maken", vertelt Hans Teunissen, plaatsvervangend rector van de Nassau. Na de zomervakantie in 2019 begint De Nassau met het verbannen van roken. In 2020 wordt roken op terreinen van basis- en middelbare scholen sowieso verboden.

"De rokende leerlingen worden aangesproken op hun gedrag. Maar we willen leerlingen ook bewuster laten worden." Het Nassau College gaat in samenwerking met het Amphia minors geven over gezondheid.

Het Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht neemt in januari 2019 als eerste maatregelen. Vanaf januari 2019 is het gehele terrein rookvrij voor het personeel. Voor patiënten blijven de rookpalen en rookruimtes nog tot april op het terrein. Daarna geldt er op het gehele terrein een algeheel rookverbod.

Avans Hogeschool start met pilot

"Vanuit de directie van de Avans Hogeschool kregen wij de vraag of we het terrein niet rookvrij moeten maken", vertelt Avans-woordvoerder Yvonne de Vries. Op de hogeschool is een aparte plek voor rokers, maar toch gebeurt het regelmatig dat studenten roken bij de ingang.

"Mensen moeten dan door een rookgordijn naar binnen en dat is heel vervelend."

De Avans Hogeschool start in april met een pilot, waarbij zowel de niet als wel rokende studenten en medewerkers worden betrokken. “Dit is idee is mede gekomen door de ontwikkeling die zich in de maatschappij afspeelt en het Nationaal Preventieakkoord wat onlangs bekend is gemaakt.”

Teunissen vertelt dat De Nassau ook wil voorkomen dat leerlingen nu buiten het hek gaan roken. "Ik neem als voorbeeld graag Groningen en Rotterdam. Daar zijn al grotere rookvrije zones. Het zou mooi zijn als we van dit hele gebied een rookvrije zone kunnen maken. Dan mogen leerlingen ook buiten het hek niet meer roken. Maar daarover zijn we nog in gesprek met de gemeente."