Het beeldje van St Ivo dat in de nacht van vrijdag op zaterdag werd gestolen van het Veemarktpleintje is teruggevonden. "We kregen een anonieme tip via ons loket", vertelt de gemeentewoordvoerder.

Op basis daarvan is handhaving gaan kijken in een brandgang bij de Wethouder van Haperenstraat.

"Na enig zoekwerk werd het daar teruggevonden in redelijk onbeschadigde staat", aldus de woordvoerder. St Ivo wordt na de jaarwisseling teruggeplaatst. In het depot wordt nu bekeken of St Ivo daadwerkelijk geen schade heeft opgelopen.

De gemeente Breda was woensdag eigenlijk van plan om aangifte te doen.