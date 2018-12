De politie heeft woensdag een dertigjarige Duitser opgepakt op de Ettensebaan in Breda die een busje traangas en een stroomstootwapen in zijn auto had liggen. De man reed met 210 kilometer per uur over de A58.

De man moest vanwege zijn hoge snelheid zijn rijbewijs inleveren.

Rond 22.25 uur passeerde hij woensdagavond met een te hoge snelheid een onopvallende politieauto op de A58. De automobilist gaf de politie toestemming om zijn auto te doorzoeken. Bij deze doorzoeking vonden zij het traangas en het stroomstootwapen.

De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Na verhoor is hij in vrijheid gesteld.