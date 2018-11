De 85-jarige man die dinsdagmiddag een 5-jarig kind aanreed op de Heerbaan in Breda heeft zijn rijbewijs in moeten leveren. Dat heeft de politie bevestigd.

Het meisje, dat ernstig gewond raakte, stak dinsdag met haar moeder op de Heerbaan over toen ze werd aangereden. De 85-jarige man reed in eerste instantie door, maar draaide iets later om en meldde zich bij de oversteekplaats.

In afwachting van het verdere onderzoek is hij na verhoor naar huis gestuurd. De politie kan derhalve ook nog niet zeggen of de man door rood licht is gereden. Over de toestand van het meisje is niks bekend gemaakt.