De politie heeft dinsdag ongeveer 2000 liter grondstoffen voor amfetamine aangetroffen in een loods aan de Korte Raamstraat in Breda. De grondstoffen zijn in beslag genomen en worden door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.

Eerder deze maand, op 12 november, troffen agenten in hetzelfde onderzoek 5000 liter grondstoffen aan elders in Breda voor de productie van heroïne. Dit is destijds niet bekend gemaakt in verband met het lopende onderzoek. De recherche heeft de zaak in verder onderzoek.

Volgens de politie gaat het om schadelijke chemicaliën, waarvan het inademen al dodelijk kan zijn. Bij een lekkage of brand zou de schade "niet te overzien zijn".