Binnenland Burgemeester Paul Depla sluit woning in Breda na schietpartij Burgemeester Paul Depla heeft zondag een woning aan de Amerstraat in Breda gesloten na een schietpartij van zaterdag. Hierbij zijn twee mannen gewond geraakt. In de woning van de vriendin van een van de twee slachtoffers is softdrugs gevonden. De woning is zowel vanwege het schietincident als de drugs gesloten.